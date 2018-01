Mas i Puigdemont demanen unitat al PDeCAT per ampliar els votants

El ja expresident del partit es va acomiadar en un discurs al Consell Nacional en el qual va prevenir de “l’excés d’ideologia”

Actualitzada 14/01/2018 a les 07:26

Redacció Andorra la Vella

Els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Artur Mas van demanar unitat dins del PDeCAT per sumar forces amb l’espai de Junts per Catalunya (JxCAT) i així eixamplar la base de votants. Els dos van llançar aquest missatge durant el Consell Nacional que els demòcrates van celebrar ahir a l’auditori AXA de Barcelona, des d’on Mas va aprofitar per acomiadar-se com a president del partit i també de la primera línia política, no sense abans llançar un últim missatge als seus. “Us donaré un consell, si us serveix, els èxits electorals venen quan hi ha ideologia, però no un excés d’ideologia. Si no n’hi ha, aleshores és un frau, però si n’hi ha en excés, s’acaba confonent la realitat amb la hiperideologia. Si no saps llegir la realitat, no pots tenir èxits electorals”, va dir. Mas va ser el més clar en la demanda d’unitat i va reclamar “generositat” al partit i que aparqui “controvèrsies, dinàmiques internes i picabaralles. Carles Puigdemont va agrair la “generositat i complicitat” de l’estructura, els apoderats i els interventors del PDeCAT, i va dedicar paraules d’afecte a Mas. També es va referir a l’actualitat política quan va afirmar que “no es pot subvertir en cap cas l’ordre democràtica” del 21-D amb debats sobre el reglament del Parlament o els procediments, en referència a la possibilitat que estudien JxCat i ERC d’una investidura telemàtica de Puigdemont com a president. “Els diputats tenim drets, s’han de respectar, però sobretot ens toca protegir i reivindicar per sobre de tot els drets dels ciutadans”, va subratllar en el seu discurs des de Brussel·les.

ERC també va celebrar ahir un Consell Nacional extraordinari i la seva secretària general, Marta Rovira, va situar com a “màxima prioritat” la recuperació “urgent” de les institucions catalanes per començar a governar a Catalu-nya, mentre també demanava “realisme” a l’independentisme per afrontar les dificultats que es dibuixen en l’actual escenari polític. “És urgent tornar a posar les institucions a mans dels ciutadans que han decidit com s’ha de governar i legislar amb els objectius de crear un país més pròsper, just i net”, va indicar Rovira. Per la seva banda, la portaveu del secretariat de la CUP, Núria Gibert, va anunciar que “posaran a disposició” un dels seus diputats perquè la mesa del Parlament compti amb “majoria republicana”, però també va advertir que haurà d’estar “al servei del que el poble va expressar l’1-O”.

