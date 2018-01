Artur Mas fa “un altre pas al costat” i deixa la presidència del PDeCAT

L’expresident de la Generalitat justifica la decisió pel “calendari judicial” que ha d’afrontar i perquè no vol ser un “fre” a la “nova etapa” del partit

L’expresident de la Generalitat Artur Mas va fer ahir “un altre pas al costat” i va deixar la presidència del PDeCAT, una decisió que va justificar pel calendari de les seves causes judicials i la necessitat de donar marge a nous lideratges després dels resultats electorals de Junts per Catalunya. Mas va anunciar-ho en una roda de premsa d’urgència a la seu del partit a pocs dies que es conegui la sentència del cas Palau.

Així, el ja expresident del PDeCAT i exlíder de CDC va remarcar que no vol ser un “fre” per a “l’expansió natural accelerada” que pot tenir JxCat, l’experiència electoral liderada per Carles Puigdemont pel 21-D, que va subratllar que vol “que qualli i es reforci”. “I estar al capdavant del PDeCAT no ho expandeix, sinó que ho limita”, va valorar Mas, que va apostar així perquè JxCat sigui l’“accelerador” que converteixi el seu partit en el que volien que fos quan va ser fundat, el juliol del 2016, com a força hereva de CDC.

En aquest sentit, va assenyalar que aquesta “nova etapa” que s’obre amb JxCat –fórmula que el PDeCAT no descarta repetir en futurs comicis– requereix “deixar espais lliures per a nous lideratges”. Mas va indicar que quan va accedir a presidir el PDeCAT va voler fer-ho acompanyat de la vicepresidenta, Neus Munté, pensant en ella com a relleu, i que ara Munté assumeix el càrrec.

Malgrat el “nou pas al costat”, just dos anys després de cedir el testimoni de la presidència de la Generalitat a Carles Puigdemont per la pressió de la CUP, Mas va deixar clar que “no em retiro de la política, perquè la vida és molt llarga i el futur dirà”, tot i que sí abandonarà “la primeríssima línia”. També va insistir que aquesta renúncia “no es pot interpretar en cap cas com un allunyament” respecte al projecte de JxCat i del PDeCAt, “sinó a l’inrevés”.

Una de les raons que va argumentar és el “calendari judicial” i va recordar que li queda la sentència del Suprem, que podria fer ferma la seva condemna d’inhabilitació pel cas del 9-N, i el procés al Tribunal de Comptes pels mateixos fets. Així mateix, va negar que la renúncia guardi relació amb l’estratègia de Puigdemont, i va dir que “respectarà” les decisions que adopti, si bé ha evitat en tot moment avalar la seva posició davant la nova legislatura.



CARLES MUNDÓ RENUNCIA A L'ACTA DE DIPUTAT I DEIXA LA POLÍTICA

L’exconseller Carles Mundó va renunciar ahir a l’acta de diputat després d’haver estat triat com a parlamentari per ERC en les eleccions del 21 de desembre i abandona la política, segons van informar fonts del partit, a una setmana de la constitució del nou Parlament. Mundó, que va estar a la presó preventiva en el marc de la investigació del Tribunal Suprem per diversos delictes, va renunciar així a exercir de diputat i se centrarà a partir d’ara en la seva carrera d’advocat. L’exconseller de Justícia, que va ser una peça fonamental en el govern destituït de Carles Puigdemont, no ha pres possessió de l’acta de diputat per a la legislatura, que s’iniciarà amb el ple de constitució del Parlament del proper 17 de gener.

