Puigdemont es planteja tornar si primer és investit telemàticament

Actualitzada 09/01/2018 a les 06:56

Redacció Barcelona

L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, es plantejaria tornar a Catalunya després d’una investidura telemàtica, sense moure’s de Bèlgica, una opció que va vetar ahir l’oposició, sense descartar, si fos necessari, un recurs al Tribunal Constitucional.

A nou dies del ple de constitució del Parlament, els independentistes mantenien ahir contactes discrets per configurar la mesa de la cambra, la presidència del qual no volen deixar en mans de Ciutadans, amb la voluntat de tornar a investir Carles Puigdemont. Al president destituït li espera una ordre de detenció quan trepitgi territori espa-nyol, per la qual cosa JxCat estudia la possibilitat d’una investidura telemàtica.

Fonts de l’entorn de l’expresident van assegurar que estaria disposat a tornar, com ja va prometre durant la campanya electoral, però que voldria fer-ho com a president electe, després de la investidura, conscient que en aquest context la seva detenció tindria major repercussió internacional. Des d’ERC, Roger Tor­rent va dir que són els lletrats del Parlament els que han de definir si una eventual investidura de Puigdemont a distància, per via telemàtica, s’ajusta al reglament de la Cambra. Sense perjudici que pugui demanar-se un informe als lletrats, JxCat considera en tot cas que la decisió última ha de recaure en la mesa, que es triarà el proper dia 17 de gener.

No obstant això, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va considerar “surrealista” que els independentistes suggereixin la possibilitat d’una investidura telemàtica de Puigdemont. Maillo va afirmar que el reglament de la cambra no ho permet i va advertir que el PP estarà atent per recórrer on sigui necessari, inclòs al TC.

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, va rebutjar la possibilitat d’una investidura “telemàtica o hologràfica”, ja que, al seu parer, el proper president de la Generalitat ha d’estar a Catalunya. Tampoc Ciutadans va aprovar la investidura a distància, i el seu president, Albert Rivera, va reivindicar la presidència de la mesa del Parlament per al seu candidat, José María Espejo-Saavedra, a qui el PSC no tindria inconvenient a donar suport. C’s mirarà d’obtenir també el suport dels comuns en una reunió prevista per a avui, tot i que Rivera va reconèixer que serà pràcticament impossible comptar-hi.



Forcadell dubta si repetir

A més, per a JxCat és clau que l’independentisme tingui el control de la mesa, més encara quan consideren que ha d’interpretar el reglament per a l’eventual investidura telemàtica, per la qual cosa aposten perquè repeteixi Carme Forcadell. L’actual presidenta del Parlament i diputada electa d’ERC encara no ha confirmat que vulgui tornar-hi, però si rebutgés li correspon al seu partit proposar un altre candidat.

Mentrestant, els apoderats duen a terme aquests dies els tràmits perquè els diputats obtinguin l’acta, un tràmit que no necessàriament ha de fer de forma presencial l’electe, en un moment en què tres estan a la presó i cinc a Bèlgica. En aquest context, el portaveu de Demòcrates i diputat electe d’ERC, Toni Castellà, va afirmar que és “lògic” que els exconsellers a Brussel·les que han estat triats diputats renunciïn a la seva acta, amb l’excepció de Carles Puigdemont, per així assegurar la majoria independentista al Parlament.

