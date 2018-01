Macron proposa a Erdogan una associació amb la UE

Actualitzada 06/01/2018 a les 06:51

Redacció París

El president francès, Emmanuel Macron, va frenar ahir les aspiracions de Turquia d’integrar-se a la UE, però va advocar per oferir a aquest país una sortida més realista en forma de “cooperació o associació”. Durant una reunió a l’Elisi, el cap d’Estat francès va proposar al president turc, Recep Tayyip Erdogan, que serà millor per a tots repensar la fórmula de la relació entre la UE i Turquia abans d’insistir en una adhesió quimèrica que ara com ara és una “hipocresia”. Li va correspondre a Macron, erigit en líder europeu davant la precària situació interna d’Angela Merkel, resoldre un debat que, com va reconèixer Erdogan en una tibant roda de premsa, ha “fatigat” els turcs des de fa més de mig segle. Per Erdogan, el viatge a París suposava l’examen més important a les seves aspiracions europeistes des del fallit cop d’estat del 2016.