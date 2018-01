Trump intenta impedir l'edició d'un llibre comprometedor

Actualitzada 05/01/2018 a les 06:56

Redacció Washington

El president nord-americà, Donald Trump, ha posat en marxa una important ofensiva legal per mirar d’impedir la publicació –prevista per dimarts vinent– d’un llibre demolidor sobre la seva figura i les seves autèntiques aspiracions polítiques. Segons aquesta obra, escrita pel periodista Michael Wolff i titulada Foc i fúria: dins la Casa Blanca de Trump, el magnat realment no volia ser president dels Estats Units, sinó que només es va presentar a les eleccions del 2016 –a les quals es va enfrontar a la demòcrata Hillary Clinton– per aconseguir publicitat i negocis. Alguns mitjans com New York Magazine ja han avançat fragments d’aquest llibre que, segons el seu autor, es basa en 200 entrevistes amb l’actual president dels EUA, els seus assessors més destacats i altres fonts que coneixen bé el rerefons de la campanya.