Rajoy avisa que no li tremolarà el “pols” si no es compleix amb la llei

El govern espanyol deixa entreveure que aplicarà l’article 155 en cas que el futur president català torni

a desobeir la llei

Actualitzada 26/12/2017 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

El govern espanyol confia que els independentistes acatin la legalitat en cas que aconsegueixin formar govern. En cas que no sigui així, el president de l’executiu espanyol, Mariano Rajoy, va advertir que no li tremolarà “el pols” per tornar a restituir la legalitat. Després de les eleccions de diumenge passat a Catalunya en què les forces independentistes van reeditar la majoria absoluta, el més ben posicionat per ser reescollit president és Carles Puigdemont, que continua exiliat a Brussel·les.

De moment, no s’han plantejat alternatives a la llista del president destituït en aplicació de l’article 155. Junts per Catalunya està estudiant “fórmules reglamentàries” que puguin fer possible la seva investidura, encara que no estigui present al debat del Parlament català. Fonts del govern espanyol van explicar a l’agència Efe que si Puigdemont està a Brussel·les “mai” podrà ser investit president. En cas que decideixi tornar a Espanya, Puigdemont podria ser detingut per la declaració d’independència del passat 27 d’octubre.



HO SABIEN AMB ANTERIORITAT

L’executiu espanyol recalca que tant Junts per Catalunya i ERC sabien a l’hora de fer les llistes electorals la situació en què es trobaven tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras, així com altres consellers destituïts que segueixen a la presó o que estan a l’exili. “Ara han d’assumir les conseqüències de les seves decisions”, van etzibar fonts de l’executiu espanyol. Per tant, encara queden moltes incògnites per resoldre abans que el candidat aconsegueixi ser investit pel parlament. Quan s’investeixi el nou president català, el govern de Mariano Rajoy creu que, més enllà de les seves declaracions i dels discursos, les decisions s’hauran d’adequar a la legalitat i adverteixen de les possibles conseqüències. Les mateixes fonts de l’executiu esperen que “la història no es repeteixi”, i malgrat les diferències, volen que hi hagi un “diàleg sincer” “a favor de l’interès general” que va oferir Rajoy el passat divendres en la seva primera valoració pública després de les eleccions catalanes. Preguntats sobre una possible nova aplicació de l’article 155 en cas de desobediència, les fonts van insistir que faran “tot el que sigui necessari”. Tot i això, van ressaltar que no és l’escenari que desitgen i que esperen que no succeeixi. Mentrestant, el govern de Rajoy va fer una crida a la tranquil·litat i a esperar l’evolució dels esdeveniments. Alguns dirigents dins del PP, però, adverteixen que no serà fàcil remuntar la situació després d’haver obtingut els pitjors resultats de la història a Catalunya i quedar-se amb només tres diputats.



UNA REFLEXIÓ “AVIAT”

Alguns dirigents coincideixen que cal una “reflexió” i un “profund replantejament”, en paraules del mateix candidat a les llistes, Xavier García Albiol, que de moment continuarà al capdavant del PP català. Tot i el mal moment del partit, dirigents com el president gallec, Alberto Núñez Feijoo, van demanar que la reflexió comenci al més aviat possible i que es deixi de focalitzar les crítiques a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas. Els dirigents de pes dins del partit també mostren la seva preocupació, segons Efe, per les possibles repercussions econòmiques que pot patir Catalunya després dels resultats electorals i per les dificultats que pot tenir la formació per explicar a Europa el que ha passat.

