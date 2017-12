La UE activa el mecanisme per retirar el dret a vot de Varsòvia

Actualitzada 21/12/2017 a les 07:05

Redacció Brusselles

La Comissió Europea (CE) va posar ahir en marxa l’article 7 dels tractats europeus contra Polònia, un procés legal sense precedents a la història de la UE que podria retirar a Varsòvia el seu dret a vot dins el club comunitari a causa de les polèmiques reformes del sistema judicial al país, que Brussel·les considera contràries a l’Estat de dret. “La Comissió ha conclòs avui [ahir per al lector] que hi ha un clar risc d’una ruptura seriosa de l’Estat de dret a Polònia. La Comissió proposa al Consell que adopti una decisió en el marc l’article 7 del Tractat de la Unió Europea”, va indicar la CE en un comunicat.

Per la seva banda, el govern polonès va titllar de “polític” el procés legal endegat per Brussel·les. En aquest sentit, el ministeri d’Afers Exteriors polonès es va mostrar disposat a dialogar amb la Comissió Europea, però va assenyalar que no pot acceptar “opinions unilaterals i injustes”, i va indicar que vol “continuar amb la reforma dels seus sistema judicial” perquè el govern ho deu “als votants”.