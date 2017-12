Els candidats apel·len al vot útil en el tancament de la campanya

Puigdemont avisa d’una derrota “per a dècades”. ERC aposta per “una república on no es tanqui ningú per les seves idees”

Actualitzada 20/12/2017 a les 07:13

Redacció Barcelona

Els candidats catalans van apel·lar ahir al vot útil en els mítings finals de campanya, en un últim esforç per convèncer la bossa d’indecisos que encara hi havia a poques hores d’unes eleccions plenes d’incògnites.

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va irrompre per videoconferència des de Brussel·les a les pantalles gegants instal·lades en un centenar de punts de Catalunya, on la candidatura que encapçala celebrava els mítings finals. Conscient que es juga l’hegemonia sobiranista amb ERC, Puigdemont va demanar un “vot útil de país” per Junts per Catalunya perquè torni el govern cessat i va advertir que “qualsevol altre pla és una derrota per a dècades” i lliurar “la sobirania” al govern de Rajoy.

En un sopar míting de tancament de campanya a Barcelona al costat del candidat del PPC, Xavier García Albiol, Rajoy va demanar el suport per al seu partit reclamant que demà “s’omplin les urnes” per “tancar la ferida de la ruptura” que han provocat els independentistes. García Albiol va carregar contra Puigdemont i Oriol Junqueras: “Mireu com esteu, un detingut i a la presó provisional, i un altre a mil quilòmetres de distància.”

D’altra banda, la número dos d’ERC, Marta Rovira, va indicar que el partit assumeix el compromís de construir una “república en la qual no es fiqui ningú a la presó per les seves idees” i en la qual no s’intenti “uniformitzar i perseguir la llibertat”. Al matí, ERC va celebrar el penúltim acte de campanya davant de les portes de la presó d’Estremera.

En una última crida als qui desitgen liquidar el procés sobiranista, la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, va demanar que es concentri el vot constitucionalista en la formació taronja. En el seu míting final de campanya a la plaça major de Nou Barris de Barcelona, Arrimadas va demanar el vot perquè demà Catalunya “desperti del malson” del procés perquè, va dir, és el vot “guanyador, clar i nítid”, a diferència, al seu entendre, del PSC.

El candidat socialista, Miquel Iceta, va llançar un “últim crit” per demanar el vot, que va presentar com l’única papereta que assegura la “reconciliació” real i que “no es divideixi el poble català”, en contrast amb la “revenja” que proposa C’s.

A Santa Coloma de Gramenet, el candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, es va presentar com “l’alternativa real a les dretes d’aquest país” i va assegurar que a Arrimadas “li fa més por” un triomf dels comuns que una victòria de l’independentisme. Finalment, el cap de llista de la CUP, Carles Riera, ha advertit que demà “hauran d’ar­rabassar els llaços i els jerseis grocs”, en solidaritat amb els presos sobiranistes, als interventors de la formació anticapitalista.

#1 Andorra

(20/12/17 08:02)