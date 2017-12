Obren expedient a Junqueras i a Sànchez pels àudios des de presó

Actualitzada 19/12/2017 a les 07:07

Redacció Madrid

Institucions Penitenciàries ha obert expedient informatiu a l’exvicepresident del govern català i candidat d’ERC, Oriol Junqueras, i a l’exlíder de l’ANC i número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, abans de decidir si els sanciona per saltar-se les normes internes per difondre àudios des dels centres penitenciaris d’Estremera i Soto del Real per participar en la campanya de les eleccions catalanes de dijous. Així ho va confirmar el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, preguntat per la premsa. “Quan es tramiti tot l’expedient i siguin escoltades aquestes persones es resoldrà conforme a dret per part de la secretaria general d’Institucions Penitenciàries”, va asse­nyalar.

L’obertura de l’expedient arriba després que Junqueras fes ahir la primera entrevista radiofònica a RAC1 des que està empresonat, i que Sànchez participés divendres en l’acte central de la campanya de la seva formació, al pavelló d’esports de la Vall d’Hebron de Barcelona, amb un missatge d’àudio.

