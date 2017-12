El PP treu pit per escapçar ERC i JxC i diu que liquidarà l'independentisme

Sáenz de Santamaría es vanagloria del fet que Rajoy hagi aplicat el 155 i d’haver posat fi a la “desmesura” i a l’“incompliment de la llei”

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va demanar ahir el vot per al PP a les eleccions catalanes perquè és el partit que ha “escapçat” ERC i Junts per Catalunya (JxC), i l’únic que pot “seguir liquidant l’independentisme”. En un dinar amb afiliats i simpatitzants a Girona, Sáenz de Santamaría va reivindicar que va ser el president del PP, Mariano Rajoy, qui va posar en marxa l’aplicació del 155 i qui “cada dia aixeca la persiana de la Generalitat de Catalunya perquè governi per a tots els catalans”. Va assegurar, en aquest sentit, que les campanyes electorals

