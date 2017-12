L'Iraq declara la victòria contra l'EI després de tres anys i mig de guerra

Bagdad anuncia que ha alliberat el país dels terroristes i que ha aconseguit el “control total” de les seves fronteres

L’Iraq va anunciar ahir el final de la guerra contra l’Estat Islàmic (EI) després de tres anys i mig de conflicte. El primer ministre del país, Haidar al-Abadi, va explicar que l’exèrcit del país es va fer amb el control dels últims reductes dels jihadistes al país, que estaven molt debilitats des de l’alliberament de Mossul el 10 de juliol passat. “Les nostres forces s’han fet amb el control total de les fronteres amb Síria”, va assegurar Haidar al-Abadi en una roda de premsa davant dels mitjans de comunicació.

El ministeri de Defensa del país també va emetre un comunicat en què explicava que l’Iraq ha quedat lliure dels terroristes. “Els últims terroristes a l’Iraq han sigut eliminats avui [ahir per al lector]”, assegurava l’escrit. El subcomandant de les forces iraquianes conjuntes, Abdelamir Yarala, va insistir que es va consumar el control de les fronteres a la part nord-oest del país, entre la zona d’Al-Walid i Rabia. L’oficial va explicar que les tropes van recuperar el control de fins a 90 pobles i de més de 16.000 quilòmetres quadrats.

La coalició internacional per lluitar contra l’EI, liderada pels Estats Units, va felicitar en un comunicat “el poble d’Iraq per la seva victòria” contra els jihadistes, i va remarcar que continuarà donant suport al país “mentre s’estableixin les condicions per a un futur segur i favorable”. En aquest sentit, l’enviat especial dels EUA per a la coalició internacional, Brett McGurkm, va insistir que es continuarà donant suport a les forces de seguretat iraquianes, l’economia i l’estabilitat del país “per assegurar que EI mai podrà tornar a amenaçar el poble iraquià o fer servir el seu territori com a refugi”. “Destaquem la històrica victòria d’avui [ahir per al lector] conscients de la feina que falta per fer”, va dir McGurt en el compte de Twitter. El departament d’Estat dels EUA va aplaudir els esforços de l’Iraq per posar fi a l’ocupació dels jihadistes i va expressar el compromís de Washington de seguir proporcionant entrenament, assessorament i equipament a l’exèrcit iraquià. El portaveu de la diplomàcia nord-americana, Heather Nauert, va destacar que “junts cal continuar vigilant per lluitar contra totes les ideologies extremistes i evitar el retorn de l’EI o l’aparició d’altres amenaces per part d’altres grups terroristes”. En un comunicat, Nauert va titllar de “menyspreable” l’actitud dels jihadistes per haver fet servir nens i civils com a escuts humans i haver convertit hospitals, mesquites, universitats i escoles com a bases per a la fabricació d’armes.

Segons les últimes dades del setembre de l’oficina de l’ONU per als refugiats (OCHA), a l’Iraq hi havia 3.200.000 persones desplaçades i malgrat que en algunes zones la població ja havia començat a tornar a casa seva, onze milions de ciutadans necessitaven ajuda humanitària. En el seu comunicat, els Estats Units van recordar que des del 2014 han atorgat a l’Iraq gairebé 1.700 milions de dòlars en ajuda humanitària i que han destinat 265 milions de dòlars per estabilitzar el país.

L’EI va proclamar el califat el 2014 gràcies a la conquesta d’una part del territori entre Síria i l’Iraq que en dimensions equivalia a Itàlia. Després de múltiples ofensives i amb l’ajuda de Rússia a Síria, l’alliberament de Raqqa, l’altra gran capital del califat, va suposar una desfeta gairebé total de l’EI que ara s’ha vist reduït a la tàctica de guerrilles en algunes zones del territori sirià.