Puigdemont i Rovira lideren una multitudinària marxa a Brussel·les

L’independentisme exhibeix força a la capital belga aplegant 45.000 persones

Actualitzada 08/12/2017 a les 07:05

Redacció Brusselles

L’ex-president català Carles Puigdemont i la número dos d’ERC, Marta Rovira, van liderar ahir una marxa independentista a Brussel·les a la qual van assistir unes 45.000 persones, en defensa de la independència de Catalunya i per reclamar una Europa “de ciutadans lliures”.

A la capital europea els dos grans partits independentistes van tancar files i van exhibir unitat d’acció, malgrat que ERC no acceptés reeditar la coalició electoral amb la llista de Puigdemont, i van advertir contra les candidatures del “tripartit del 155”, en al·lusió a les formacions constitucionalistes. La manifestació va tenir els màxims dirigents de Junts per Catalunya i ERC junts físicament (el número 1 d’ERC és Oriol Junqueras, però es troba a la presó), una circumstància que podria no repetir-se en tota la campanya electoral, ja que l’expresident es manté a Bèlgica malgrat la retirada de l’euroordre.

Puigdemont, que va tancar l’acte, va haver de realitzar un recor­regut alternatiu per seguretat i solament es va sumar a la capçalera al final de la manifestació, a la qual també van acudir altres polítics catalans com Artur Mas o el portaveu del Congrés d’ERC, Gabriel Rufián, entre d’altres.

L’expresident de la Generalitat i els quatre exconsellers a Bèlgica, que també van intervenir, van ser rebuts entre crits de “no esteu sols” pels participants, que portaven impermeables, bufandes i barrets grocs, el color triat pels independentistes com a símbol de protesta.

Rovira va demanar als independentistes que “absolutament tots i totes” vagin a votar el proper 21 de desembre per “acabar aquesta feina”, “validar la república i tornar-la a reconstruir des de l’inici. Hem de guanyar una altra vegada a les urnes, saber fer el que sabem fer, que és exercir la democràcia”, va asseverar. Marta Rovira va advertir que si el moviment independentista es para i guanya les eleccions Ciutadans “destruirà el model de país” que les formacions independentistes han construït durant els últims anys.

L’exconseller Toni Comín va ser qui va adoptar un to més dur en la seva intervenció, titllant de “franquista” el govern de Rajoy. Finalment, Puigdemont va insistir en les seves crítiques a les institucions europees, a les quals va acusar de tenir “dues vares de mesurar” i d’“animar Rajoy en la seva repressió”. Al mateix temps, va preguntar al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, si creu que els manifestants havien anat a Brussel·les a “donar suport a delinqüents”.

Els ens organitzadors de la marxa, l’ANC i Òmnium, es van felicitar per la capacitat de convocatòria i una organització que va incloure més d’una dotzena de vols xàrter i diversos centenars d’autocars.