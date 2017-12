El Suprem retira les euroordres contra Puigdemont i els exconsellers

El jutge creu que les ordres internacionals poden condicionar la investigació

El Tribunal Suprem va acordar ahir retirar les ordres europees de detenció dictades contra l’expresident del govern català Carles Puigdemont i els quatre exconsellers imputats pel procés independentista que estan a Bèlgica, però va mantenir l’avís d’ar­restar-los quan entrin en territori espanyol.

El jutge Pablo Llarena considera que s’han de retirar les ordres que va emetre contra ells l’Audiència Nacional perquè podrien condicionar l’evolució de la investigació i els possibles delictes pels quals es pugui processar els imputats. D’aquesta manera, podran viatjar a qualsevol país excepte a Espanya.

Llarena es fa ressò en el seu acte de la possibilitat que Puigdemont vulgui entrar a Espanya, però de moment no sembla previsible: l’expresident de la Generalitat no sortirà de Bèlgica malgrat la retirada de les euroordres, segons l’advocat que assumeix la seva defensa al país centreeuropeu, Paul Bekaert.

En tot cas, la mesura del magistrat, adoptada quan ja ha començat la campanya per a les eleccions catalanes, no va deixar de suscitar diverses reaccions polítiques. Per part del govern central, el ministre d’Economia, Luis de Guindos, es va confessar incapaç de jutjar les actuacions de Puigdemont “des de criteris de racionalitat”.

Des del PP, el portaveu Rafael Hernando va considerar “encertada” la decisió del jutge perquè les ordres anul·lades “limitaven” la possibilitat de jutjar els imputats per determinats delictes. El candidat popular, Xavier Garcia Albiol, va advertir l’ex-president català que “ja no valen els numerets”.

Per contra, els partits nacionalistes van coincidir a atribuir la retirada de l’ordre europea de detenció a la por del jutge del Tribunal Suprem al fet que Bèlgica li pugui esmenar la plana. Així ho creu, per exemple, el portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, que va subratllar que “la justícia belga és una justícia garantista” i “preocupada pels drets fonamentals de les persones”, mentre que a Espanya els jutges “han abusat de la presó provisional”.

Des d’ERC, Carles Mundó, un dels exconsellers posats en llibertat dilluns, i número 5 en la llista de la formació, es va referir a la retirada de l’euroordre com “una rectificació en tota regla, davant la sospita que la justícia belga no hauria concedit les ordres d’extradició”. Així ho va assegurar durant un acte del partit, afegint que “fora de l’Estat espanyol ningú entén que per una qüestió política es pugui demanar a governants democràtics, que complien amb el programa electoral pel qual van ser triats, fins a 30 anys de presó per uns delictes clarament polítics com els de rebel·lió i sedició”.



Acte amb Rull i Turull

En un altre ordre de coses, els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, també alliberats dilluns i tots dos candidats en la llista que encapçala Puigdemont per a les eleccions del 21-D, van participar en un acte de Junts per Catalunya. “Ens han volgut humiliar però no ens hem deixat, i ho diem alt i clar: sortim amb la nostra dignitat, conviccions i ideals més fortes que mai”, va afirmar Rull. Turull va explicar que van poder veure uns minuts Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart, encara a la presó, i que els van assegurar que “us traurem d’aquí”.