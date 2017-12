Actualitzada 03/12/2017 a les 06:58

Unes 50.000 persones van assistir ahir al concert per la llibertat organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) sota el lema Per la llibertat dels presos polítics. El concert, que es va allargar unes tres hores, va omplir l’estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. Durant l’acte es va projectar un vídeo amb un missatge de Carles Puigdemont des de Brussel·les.