El Suprem decidirà demà si deixa en llibertat els exconsellers i els 'Jordis'

El jutge Llarena cita a declarar Junqueras, la resta d’exmembres del govern empresonats i els líders de les entitats sobiranistes

Actualitzada 30/11/2017 a les 06:46

Redacció Barcelona Madrid

El jutge del Tribunal Suprem que instrueix el sumari pel procés català ha citat per demà els vuit exconsellers de la Generalitat i els presidents de les entitats independentistes que són en presó preventiva per decidir si queden en llibertat amb mesures cautelars, a pocs dies de l’inici de la campanya del 21-D.

Les compareixences dels vuit exconsellers, entre els quals la de l’exvicepresident Oriol Junqueras, i dels líders de les entitats sobiranistes ANC i Òmnium Cultural –Jordi Sànchez i Jordi Cuixart–, arriben després que hagin acatat l’article 155 de la Constitució, que va suposar el seu cessament i la convocatòria d’eleccions a Catalunya. Tots ells han demanat comparèixer davant el magistrat per demanar la sortida de la presó a través d’escrits en els quals advoquen per impulsar el seu projecte independentista a través del “diàleg” amb l’Estat i dins de la Constitució.

El jutge Pablo Llarena ha dictat una providència en la qual asse­nyala que “ja que tots ells sol·liciten la revisió de la seva situació personal i que se’ls prengui declaració, en relació amb la mateixa, s’accedeix a l’interessat i s’acorda citar-los per a compareixença”.

En els seus recursos contra la presó preventiva, Junqueras i els altres tres exconsellers d’ERC empresonats van assumir els efectes de l’article 155 i van al·legar per demanar la llibertat que la declaració d’independència va tenir tan sols valor polític però no efectiu. En concret, els exconsellers d’Exteriors, Justícia i Treball Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa, respectivament, van demanar l’alliberament amb l’argument que assumeixen el cessament per l’aplicació de l’article 155 i que la declaració d’independència va ser “política”.

De la seva banda, els exconsellers de Presidència i Territori Jordi Turull i Josep Rull –tots dos del PDeCAT–, també van assumir el 155, cosa que ja van fer en els seus recursos davant l’Audiència Nacional.

Llarena va decidir el 24 de novembre passat assumir la investigació oberta a l’Audiència Nacional contra l’expresident Carles Puigdemont, els 13 exconsellers del govern cessat i els líders de l’ANC i Òmnium per possibles delictes de rebel·lió, sedició i malversació en el procés independentista. La jutge de l’Audiència Carmen Lamela li va enviar aquesta part del sumari obert al seu jutjat pel procés cap a la declaració unilateral d’independència, i Llarena l’ha integrat al costat de la investigació dirigida per ell mateix que afecta la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i altres membres de la mesa. A aquest segon grup d’imputats el jutge del Suprem els va deixar en llibertat sota fiança després de prendre’ls declaració i que assumissin el 155.