La fiscalia ordena als mossos que requisin urnes i material de l'1-O

El ministeri públic reuneix les forces de seguretat i les insta a intervenir “els efectes i instruments per preparar o celebrar la consulta il·legal”

Actualitzada 13/09/2017 a les 07:03

Redacció Barcelona

La fiscalia de Catalunya va ordenar ahir al major dels mossos d’esquadra, Josep Lluís Trapero, així com als comandaments de la guàrdia civil i la policia nacional a Catalunya, que requisin urnes i tot el material del referèndum de l’1 d’octubre. L’endemà de la multitudinària manifestació independentista de Barcelona amb motiu de la Diada, el ministeri públic va donar directrius als cossos i forces de seguretat en una reunió a la capital catalana.

Segons la fiscalia, als comandaments policials se’ls va recordar que “queda fora de tot dubte la il·legalitat” de qualsevol acte dirigit a dur a terme el referèndum, per la qual cosa se’ls ordena “adoptar les mesures necessàries” per intervenir els “efectes i instruments destinats a preparar o celebrar la consulta il·legal”. Concretament, s’insta a requisar “urnes, sobres electorals, manuals d’instruccions per als membres de les meses, impresos electorals, propaganda, elements informàtics, així com qualsevol altre material de difusió, promoció o execució del referèndum il·legal”.

El govern català va voler marcar distàncies amb l’ordre de la fiscalia amb manifestacions com la del conseller de la Presidència, Jordi Turull, qui va dir que la “prioritat absoluta” dels mossos és “perseguir terroristes i evitar atemptats”, i no retirar urnes. Turull va recalcar que, amb una alerta antiterrorista de “4 sobre 5”, la “prioritat política clara i nítida” del govern “a l’hora de mobilitzar els efectius policials és prevenir” possibles atemptats i “reforçar punts sensibles” de Catalunya. També el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va demanar “deixar tranquils” els mossos perquè la seva “prioritat” és “vetllar per la seguretat”.

Després de la reunió d’ahir, els membres del govern van signar la notificació judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en un aute indicava que hi ha indicis que “haurien utilitzat arbitràriament” les seves “potestats” en convocar un referèndum per l’1 d’octubre que “incidirà en l’àmbit de la despesa pública”. El TSJC també aprecia indicis dels delictes de desobediència i prevaricació en l’actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i altres quatre membres de la mesa, però no es pronuncia encara sobre el delicte de malversació.

Mentrestant, alcaldes i regidors del PSC de més de 350 municipis de Catalunya van llançar un manifest en contra del referèndum “il·legal” de l’1 d’octubre, en el qual adverteixen que no volen “callar ni amagar-se” davant de les “pressions, amenaces i insults”, i van acusar al govern català d’estar “radicalitzat”.



Desallotjada la Sagrada Família

En un altre ordre de coses, agents dels mossos van acordonar al vespre els voltants del temple de la Sagrada Família de Barcelona, en el marc d’un operatiu antiter­rorista per una furgoneta sospitosa estacionada a prop. Després de les comprovacions pertinents, a càrrec dels Tedax, el cos policial va confirmar que es tractava d’una falsa alarma.

Els agents van evacuar la gent que es trobava a la zona. Les ter­rasses van quedar buides i les botigues i comerços van abaixar les persianes. El desplegament va obligar a tallar al trànsit els car­rers Provença, Rosselló i Sarde­nya. Així mateix, els trens de les línies 2 i 5 de metro no van efectuar parades a l’estació de Sagrada Família, que també va ser desallotjada.