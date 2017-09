Un terratrèmol de 8,2 a l'escala de Richter provoca una cinquantena de morts a Mèxic

Actualitzada 09/09/2017 a les 07:25

Redacció Mèxic

Almenys 50 persones van morir pel terratrèmol que es va registrar durant la nit de dijous a Mèxic, de magnitud 8,2 en l’escala Richter, van informar ahir les autoritats locals. D’acord amb les últimes dades proporcionades pels governadors del sud del país, el moviment tel·lúric va deixar almenys 35 morts a l’Estat d’Oaxaca, dotze a Chiapas i tres a Tabasco. El governador d’Oaxaca, Alejandro Murat, va dir que a l’Estat meridional hi ha “entre 35 i 45 morts”, i que Juchitán és el municipi més afectat.

D’altra banda, Cuba va ampliar la fase d’alarma a unes tres quartes parts del seu territori davant l’“imminent impacte” de l’huracà Irma que, rebaixat a categoria 4, travessa la cornisa nord de l’illa d’est a oest. Segons la Defensa Civil, l’Irma segueix sent un sistema de “gran intensitat” amb vents màxims sostinguts de 250 quilòmetres per hora.