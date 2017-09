La justícia reclama 5 milions d'euros a Mas i altres ex-alts càrrecs pel 9-N

Entre els citats hi ha els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, i altres set responsables polítics i tècnics de la consulta

El Tribunal de Comptes ha citat el 25 de setembre a Madrid onze ex-alts càrrecs de la Generalitat, entre els quals l’expresident Artur Mas, per comunicar-los la fiança que hauran d’abonar per fer front a la despesa pública destinada a la consulta del 9-N, estimada en 5,12 milions d’euros.

Segons fonts properes als implicats, entre els citats hi ha també els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, tots ells inhabilitats, igual que Mas, pel 9-N, i també s’incorpora altres set càrrecs polítics i tècnics dels departaments de Presidència i Governació. A la llista s’inclouen l’ex-secretari general de Presidència Jordi