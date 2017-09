Puigdemont avisa que impedir l'1-O seria un “cop d'Estat”

Actualitzada 05/09/2017 a les 07:04

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va insistir ahir que els catalans votaran l’1 d’octubre vinent en un referèndum “amb totes les garanties, homologable internacionalment i amb un resultat vinculant”. El mandatari hi va afegir que “un referèndum mai pot ser qualificat d’estafa” i que posar les urnes no és un cop d’Estat. “Amb les urnes mai no es fa un cop d’Estat. Tot el contrari. Un cop d’Estat seria prohibir-les”, va assegurar, responent així a unes declaracions prèvies del president espanyol, Mariano Rajoy.

En aquest sentit, el líder del PP va prometre “intel·ligència i fermesa” davant la setmana decisiva que es presenta a Catalunya –està previst que demà s’aprovi la llei del referèndum–, i davant el “disbarat” i l’“estafa a la democràcia” que pretenen cometre els independentistes. Davant els principals dirigents del seu partit, el cap de l’executiu espanyol va assegurar també que seguirà parlant amb altres formacions polítiques per fer front al repte sobiranista.