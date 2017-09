Rajoy adverteix que no permetrà “la voladura de la Constitució”

El president espanyol demana als independentistes que “desconnectin de la insensatesa” i desisteixin de fer la consulta l’1 d’octubre

Actualitzada 03/09/2017 a les 07:17

Redacció Madrid

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va advertir ahir els independentistes catalans que no permetrà la “voladura de la Constitució” i, abans que tractin d’aprovar “en un dia” la llei del referèndum, els va demanar que “desconnectin de la insensatesa” i desisteixin. Rajoy, a més, va apel·lar a la unitat de tots contra el terrorisme i a la necessària col·laboració de les forces i cossos de seguretat, sense entrar en cap moment en la polèmica sobre si hi va haver errors en la seguretat en els atemptats de Catalunya i sobre l’alerta que la CIA va remetre als mossos d’un possible atac a la Rambla.

El cap de l’executiu va clausurar ahir al migdia a la localitat valenciana d’Alboraia la interparlamentària del PP, amb un discurs en què va tornar a transmetre als sobiranistes catalans que hi haurà ferma resposta a les seves pretensions i a les seves properes accions. “Ningú no liquidarà la democràcia espanyola”, va dir Rajoy, que va assegurar que el govern farà “complir la llei sense aixecar la veu i sense entrar en cap enfrontament estèril com pretenen els extremistes”. Rajoy també es va referir a la possibilitat que els independentistes intentin aprovar aquesta setmana de forma exprés les lleis per al referèndum. “Es pretén en un dia qualificar la proposició de llei, incloure-la a l’ordre del dia en el qual no hi és, privar l’oposició del seu dret a esmenar-la i privar-la també del seu dret d’anar al comitè de garanties estatutàries”, va criticar. I davant el fet que en un sol dia els independentistes pretenguin “liquidar la sobirania nacional i la Constitució”, va advertir que “no ho faran, tinguin la total i absoluta certesa”.



Puigdemont veu “provocació”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que “està en marxa una operació de provocació” que, segons ell, pretén “crispar el mes que ens queda fins a l’1 d’octubre”. En el seu compte de Twitter va demanar no caure en aquesta provocació perquè “ens volen crispats i enfadats [com ells] perquè ens veuen serens i esperançats”.