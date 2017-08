Pyongyang amenaça amb més llançaments cap al Pacífic

Actualitzada 31/08/2017 a les 07:06

Redacció Pyongyang

Corea del Nord va assegurar ahir que l’inèdit llançament d’un míssil balístic que va sobrevolar Japó serà el primer de molts. El règim va redoblar l’aposta per la seva cada vegada més avançat programa d’armament, que va suscitar per enèsima vegada el rebuig unànime del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Kim Jong-un va assegurar que el Pacífic serà l’objectiu i va tornar a posar l’accent en els seus plans de disparar míssils que caiguin en aigües properes a Guam, on Estats Units té dues importants bases militars. El llançament del dimarts “va ser el primer pas d’una operació militar de l’Exèrcit Popular de Corea al Pacífic i un significatiu preludi per contenir a Guam”, va dir Kim Jong-un, citat per l’agència estatal KCNA. Els mitjans de comunicació nord-coreans van publicar ahir nombroses fotografies del llançament.