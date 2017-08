Juncker no veu satisfactòria cap proposta de Londres sobre el Brexit

El líder de la CE critica que “hi ha una gran quantitat de qüestions pendents de resolució”

Actualitzada 30/08/2017 a les 07:15

Redacció Barcelona

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va expressar ahir la seva insatisfacció per la documentació presentada pel Regne Unit en relació al Brexit, coincidint amb la segona jornada de la tercera ronda de negociacions que se celebra a Brussel·les. Juncker va efectuar aquests comentaris en la conferència interna d’ambaixadors de la Unió Europea a la capital belga, on va ressaltar que ha llegit tots els documents del govern britànic sobre la seva posició respecte a la sortida del bloc comunitari, i que cap d’ells “realment” l’ha satisfet.

“Hi ha una gran quantitat de qüestions pendents de resolució”, va dir Juncker, qui va citar el problema fronterer entre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord, que va qualificar de “molt seriós” i pel qual va admetre que no existeix “una resposta definitiva”, així com la situació dels ciutadans comunitaris al Regne Unit i dels britànics als països de la UE. “Ha de quedar ultraclar que no iniciarem cap negociació sobre els futurs esdeveniments, amb això vull dir sobre les futures relacions econòmiques i comercials entre el Regne Unit i Europa, abans que s’hagin resolt totes les qüestions referides a l’article 50 (sobre els termes de la sortida) i, per tant, al divorci entre la Unió Europea i el Regne Unit”, va afegir.

De la seva banda, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va demanar a Londres “posicions clares” en les negociacions, al mateix temps que va mostrar la “preocupació” i el desig de veure “progrés real” en les converses. L’italià va recordar que l’Eurocambra haurà d’aprovar un eventual acord i que les prioritats de la mateixa són, igual que per a la resta de les institucions comunitàries, defensar els drets dels ciutadans europeus, i que Londres compleixi amb els compromisos econòmics.

“El govern britànic ha de comparèixer amb posicions clares perquè les converses avancin. Resoldre aquestes qüestions serà essencial per assegurar un acord que serveixi de base fonamental per a la futura relació amb el Regne Unit”, va assegurar.