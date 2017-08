Els jihadistes pretenien portar a terme una acció “de gran envergadura” a Barcelona, segons el jutge

La cèl·lula jihadista de Barcelona pretenia atacar la Sagrada Família Els terroristes volien atacar la Sagrada Família amb els explosius fets a Alcanar. EFE

Actualitzada 24/08/2017 a les 06:56

Redacció Barcelona

El jutge del cas ha considerat que els detinguts “confeccionaven explosius per cometre una acció ter­rorista de gran envergadura”. Segons fonts judicials, l’objectiu dels investigats era atemptar contra diversos monuments importants de Barcelona i algunes esglésies, entre elles la Sagrada Família.

Aquesta cèl·lula estava esperant que els explosius fabricats a Alcanar s’assequessin per cometre un atac imminent. D’entre els materials trobats, a més de les més de cent vint bombones de butà, hi havia cinc-cents litres d’acetona, detonadors, un cinturó d’explosius i altres objectes per utilitzar en la fabricació de les bombes.

Segons les informacions que han sortit les últimes hores, a l’explosió d’Alcanar s’hi va sumar un altre factor que va precipitar els atacs a Barcelona i Cambrils. Aquest va ser l’accident que va tenir Mohamed Hychami a l’AP-7, prop del peatge de Cambrils, pels volts de dos quarts de quatre de la tarda mentre conduïa una altra furgoneta llogada en direcció Barcelona. Hychami va fugir del lloc dels fets saltant la tanca de l’autopista i deixant a la furgoneta una targeta de crèdit a nom de Said Aalla. A partir d’aquest fet, els quatre companys de Hychami el van anar a buscar a Cambrils amb l’Audi A3 amb el qual van perpetrar l’atemptat de Cambrils.

En relació amb aquests fets, ahir els mossos van escorcollar un pis a Vilafranca del Penedès on sembla que un dels terroristes que va participar en l’atac de Cambrils havia viscut durant els últims mesos.

En referència als atacs a la capital catalana, Ada Colau ha presidit la junta local de seguretat per avaluar l’operatiu desplegat després de l’atemptat, on han assistit també Enric Millo, Joaquim Forn, i diversos representants dels cossos de seguretat i d’emergències. L’ajuntament de Barcelona i la Generalitat han anunciat que augmentaran la presència policial als carrers i reforçaran amb obstacles mòbils els espais per a vianants i les zones de grans aglomeracions a la ciutat.