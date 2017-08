Almenys 13 morts en un atemptat terrorista a Barcelona

Hi ha desenes de ferits i els mossos treballen per detenir l'autor de l'atac

Actualitzada 17/08/2017 a les 19:21

Els mossos d'esquadra han confirmat que l'atropellament massiu que s'ha produit aquesta tarda a la Rambla de Barcelona és un atemptat terrorista i per aquest motiu han activitat el protocol corresponent. A més, fonts oficials també han assegurat que la xifra de morts ja s'eleva fins a 13 i hi hauria desenes de ferits.



Després de l'atropellament una persona armada ha entrat en un restaurant del carrer Hospital, que fa contonada amb la Rambla. L'homa s'hi ha atrinxerat amb ostatges a l'interior. També la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa ha confirmat que es tracta d'un atemptat terrorista.



El centre de Barcelona està totalment incomunicat i els controls policials s'extenen per tot Barcelona. El conseller d'Interior de la Generalitat, Joaquiem Forn, i l'alcadessa accidental, Janet Sanz, juntament amb el segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i comandaments policials estan reunits al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya per seguir l'evolució de la situació.



D'altra banda, les forces de seguretat han localitzat una segona furgoneta aparcada a Vic que podria estar implicada a l'atemptat. Segons fonts policia podria tractar-se del vehicle amb què podria haver fugit al menys un dels autors de l'atemptat.



L'acció s'ha produit quan una furgoneta ha atropellat a desenes de persones a la zona de la Rambla de Barcelona. Segons han informat els mossos d'esquadra els fets han tingut lloc cap a les cinc de la tarda a l'encreuament amb el carrer Bonsuccés. La furgoneta ha recorregut el passeig central de la Rambla de Canaletes, on ha atropellat a la multitud, fins que s'ha estrellat contra el segon quiosc de l'avinguda.



Després de l'atropellament s'ha acordonat la zona i s'ha desallotjat. A més, les forces de seguretat han recomanat a les botigues, hotels i restaurants que abaixessin les persianes i que ningú sortís al carrer. Protecció civil també ha demanat que es tanquin les estacions de metro, ferrocarrils de la generalitat i Renfe.