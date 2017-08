Londres proposa un acord duaner amb la UE per evitar “l'abisme”

El Govern britànic proposa mantenir la unió de duanes durant un o dos anys per impedir el col·lapse en les dues zones

El Regne Unit va detallar ahir en un document els seus plans per a un nou sistema duaner amb la Unió Europea (UE) que contempla una unió “temporal” d’un o dos anys i que evitaria un “abisme” per a empreses i individus després del “brexit”. El ministre encarregat de gestionar la sortida del país de la UE, David Davis, va explicar que les propostes de l’executiu “beneficiaran” tant la UE com el Regne Unit, i evitaran una esquerda comercial entre les dues parts després de consumar-se el “divorci” entre Londres i Brussel·les. Aquest document és el primer d’una sèrie que