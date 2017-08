El chavisme instal·la la Constituent tot i les nombroses crides en contra

L’excancellera del país Delcy Rodríguez presidirà l’òrgan. Un tribunal rebutja la petició de la fiscalia per anul·lar l’ANC

Redacció Caracas

L’Assemblea Nacional Constituent (ANC) de Veneçuela, un òrgan integrat únicament per representants afins al govern de Maduro, es va instal·lar ahir al Palau Federal Legislatiu, a Caracas, malgrat el rebuig de l’oposició i de bona part de la comunitat internacional. L’ex-cancellera veneçolana Delcy Rodríguez en serà la presidenta.

La proposta va ser feta pel dirigent chavista Diosdado Cabello i acollida pels 538 representants del ple que van acudir ahir a la seu legislativa. La primera vicepresidència de l’ANC l’assumirà l’exvicepresident Aristóbulo Istúriz i la segona estarà a càrrec de l’exfiscal Isaías Rodríguez. Dirigents del chavisme governant a Veneçuela des del 1999 van encapçalar la llarga fila de representants que va ingressar al Palau Legislatiu, on opera el Parlament opositor, per assistir a l’acte.

Un tribunal veneçolà va rebutjar ahir la sol·licitud del ministeri públic (MP) d’anul·lar la instal·lació de l’Assemblea Nacional Constituent. “El tribunal 6è de primera instància en funcions del control del circuit judicial penal de l’àrea metropolitana de Caracas decreta la nul·litat absoluta de la sol·licitud incoada per representants del ministeri públic contra la instal·lació de l’Assemblea Nacional Constituent”, indica un comunicat del Suprem veneçolà. Dijous passat, dos fiscals de l’MP van fer aquesta sol·licitud sobre la base de “la presumpta comissió de delictes durant el procés electoral” de la Constituent.

Carregant un gran retrat del difunt president Hugo Chávez i del “libertador” Simón Bolívar, el poderós dirigent Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores i la mateixa Delcy Rodríguez, ara assemblearis, van encapçalar una marxa de seguidors del govern. El dirigent chavista Fernando Soto Rojas, que també va encapçalar l’obertura de la Constituent, va assegurar que aquest òrgan s’instal·la per lluitar contra l’opressió estrangera i de la “burgesia” nacional. “Ha de constituir-se l’Estat per alliberar la nació de tota dominació, opressió, explotació estrangera i de la burgesia nacional”, va declarar.



Rebuig internacional

La instal·lació de la Constituent es realitza enmig d’un fort rebuig internacional, i seriosament qüestionada per acusacions de “frau” en l’elecció diumenge passat dels 545 representants. El Vaticà va demanar ahir que se suspengui la Constituent per fomentar “un clima de tensió” i “hipotecar el futur”. També han mostrat la seva oposició els Estats Units, la UE i una desena de països llatinoamericans, que consideren aquesta maniobra una amenaça a la democràcia.

Maduro, de la seva banda, afirma que el seu projecte portarà pau a un país convulsionat per protestes que han deixat uns 125 morts en quatre mesos, i que traurà de la crisi econòmica una ciutadania aclaparada per l’escassetat crònica d’aliments i medicines, i una brutal inflació.

L’opositora Mesa de la Unitat Democràtica (MUD), que ahir va celebrar una marxa a Caracas que es va saldar amb importants aldarulls, considera la Constituent un “frau” amb el qual Maduro busca evadir eleccions, perpetuar-se en el poder i instaurar un règim comunista.