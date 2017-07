Un 41,5% de participació a les eleccions de la Constituent

Actualitzada 01/08/2017 a les 07:01

Redacció Caracas

Vuit milions de veneçolans van participar ahir en les eleccions de l’Assemblea Constituent promogudes pel president, Nicolás Maduro, segons el consell electoral del país. Això suposa que un 41,5% dels veneçolans van votat en uns comicis que serviran per reformar les institucions del país. L’oposició, que no hi va presentar candidats perquè ho consideraven un cop d’Estat encobert, rebaixen la participació al 12%, 2,3 milions de persones. Tot això en una jornada marcada per greus aldarulls que van deixar entre 5 i 14 morts, segons les fonts. La majoria van morir a les marxes prohibides pel govern. Un candidat a la nova cambra també va ser abatut a trets a casa seva, així com diversos policies van resultar ferits per l’explosió d’un artefacte a Caracas. Aquests morts se sumen als més de 110 registrats al país des de l’abril.