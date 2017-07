Les discrepàncies al PSOE revifen a causa de la plurinacionalitat

La presidenta andalusa, Susana Díaz, discrepa del projecte de plurinacionalitat de Pedro Sánchez per trobar un encaix per Catalunya

Actualitzada 31/07/2017 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, va exhibir ahir la seva visió de país per marcar distàncies respecte a la proposta de plurinacionalitat que defensa el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. “Les persones, per davant dels territoris, som socialistes; mai vam ser nacionalistes”, va dir Díaz durant el 13è congrés dels socialistes andalusos. El congrés va ser la primera demostració de força que va protagonitzar la presidenta andalusa després de la derrota a les primàries del PSOE fa dos mesos. Ho va fer precisament davant Sánchez, que també va fer acte de presència a l’acte de clausura del congrés, que va servir per revalidar Díaz en el càrrec de secretària general dels socialistes andalusos gràcies al suport del 91% de l’executiva.

Les paraules de Díaz sobre el model territorial arriben un mes després de la proposta de Pedro Sánchez per reformar la constitució i reconèixer Espanya com “una nació de nacions”, encara que sense reconèixer el dret a decidir de Catalunya. Tot i això, Sánchez no va mencionar durant el seu discurs d’ahir el terme plurinacionalitat i va garantir que defensaria la igualtat dels territoris i dels seus ciutadans.



L’aportació d'Andalusia

Díaz va aportar també la seva visió sobre quin ha de ser el model d’Estat espanyol i què aporta actualment Andalusia. La presidenta andalusa va asseverar que quan la seva comunitat “aixeca la bandera de la igualtat, ho fa pensant en Espanya i en la sobirania nacional”. La ponència dels socialistes andalusos no s’adhereix precisament a la idea de plurinacionalitat que vol impulsar Sánchez, i de fet, Díaz va aprofitar ahir per marcar les distàncies. “Estem orgullosos del que hem estat i del que som”, va dir la presidenta andalusa en un congrés on van assistir 500 delegats i on només una trentena eren afins a Pedro Sánchez.

Malgrat que ahir els dos rivals a les primàries del PSOE van deixar clars els seus posicionaments polítics sobre la qüestió territorial, van guardar les formes i van apel·lar a la unitat del partit. “Quan escolto la Susana parlar de la seva història vital, de les coses que la mouen i de les que la commouen, com em passa amb altres militants, m’identifico amb ella”, va dir Pedro Sánchez durant la seva intervenció al congrés. “Susana, tu i jo parlem el mateix idioma, el de la igualtat i el de la fraternitat”, va afegir el secretari general.

Susana Díaz va subratllar tenir “lleialtat” a tots els socialistes andalusos. La presidenta andalusa va centrar els seus missatges no només en la igualtat i en la vigència de la consecució de l’autonomia de la comunitat autònoma, sinó que va fer una crida als joves socialistes perquè surtin al carrer, com fa 40 anys, i defensin el lloc que correspon a Andalusia. Alhora, va fer una crida a tots els ciutadans que “se sentin d’esquerres” perquè valorin com Andalusia ha fet de “mur” durant la crisi econòmica a l’hora de “blindar drets i lluitant perquè la recuperació arribi a les persones”. Díaz també va criticar l’estratègia política de Podem. “Avui, el parlament andalús té una majoria d’esquerres i, en canvi, alguns partits d’esquer­res van preferir aliar-se amb el PP per tenir 80 dies segrestat el govern i el parlament i per intentar impedir els avanços del PSOE”, va dir la presidenta andalusa. Díaz i Sánchez van coincidir a culpar el president espanyol, Mariano Rajoy, de “precaritzar” l’economia.