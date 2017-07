Trump s'atorga el poder absolut de perdonar delictes en plena crisi russa

El president dels EUA culpa ‘The New York Times’ de frustrar una operació per matar el líder d’Estat Islàmic

Actualitzada 23/07/2017 a les 07:23

Agències Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va destacar ahir “el poder absolut” que li atorga la presidència del país a l’hora de perdonar delictes, i va carregar contra els mitjans de comunicació per les seves “filtracions il·legals”. Tot plegat en plena crisi davant les investigacions sobre la trama russa. En un llarg reguitzell de piulades a primera hora del matí també va acusar el diari The New York Times de “frustrar” un pla del seu Govern per matar el líder del grup gihadista Estat Islàmic (EI), Abu Bakr al-Baghdadi.

Trump va escriure en un tuit a primera hora del matí: “encara que tots estan d’acord que el president dels Estats Units té el poder absolut de perdonar, per què cal pensar en això; quan de moment l’únic crim són les filtracions que hi ha hagut contra nosaltres. Les notícies falses”.

El diari The Washington Post va informar dijous que Trump havia demanat informació al seu equip sobre el poder executiu que li cor­respon per indultar els seus assessors, els seus familiars i fins i tot a si mateix, i que els seus advocats estan avaluant fins on arriba aquesta potestat. Els presidents dels Estats Units tenen l’autoritat d’indultar-ne d’altres per delictes federals, però no està clar si poden perdonar-se a si mateixos, una possibilitat que no està explícitament prohibida en la Constitució però que alguns experts consideren inviable perquè suposaria un clar conflicte d’interès. En qualsevol cas, l’ús de la paraula absolut per part de Trump ahir, suggeriria que no veu límits a la seva autoritat i podria considerar utilitzar-la en relació amb les investigacions de l’FBI i del Senat pels suposats llaços entre el seu equip i el Govern rus durant la campanya del 2016.

Ahir Trump també es va referir, en un altre tuit, a la informació revelada aquest divendres pel The Washington Post, sobre les activitats del fiscal general dels EUA, Jeff Sessions, a la campanya electoral. Sessions, que l’any passat era senador, va parlar durant una reunió amb l’ambaixador rus a Washington, Sergei Kislyak, sobre assumptes relacionats amb la campanya de Trump, un extrem que l’ara fiscal general ha negat. Trump va reclamar al seu compte de Twitter que “les filtracions il·legals” com la referent a Sessions “han de parar”.



ACUSA EL ROTATIU DE NOVA YORK DE PRIORITZAR ELS SEUS INTERESSOS

“El fracassat New York Times va frustrar un intent per matar el terrorista més buscat, al-Baghdadi. [Van posar] Els seus malaltissos interessos per sobre de la seguretat nacional”, va piular Trump a les xarxes socials a primera hora del matí. El president nord-americà no va donar detalls sobre com el rotatiu novaiorquès va poder desbaratar una operació militar o d’intel·ligència contra el capitost del grup gihadista. El cap del comandament d’operacions especials de l’exèrcit nord-americà, Raymond Thomas, va dir divendres, però, a Colorado que havien estat molt a prop d’acabar amb Al-Baghdadi i sense dir el nom del mitjà, també va responsabilitzar una filtració mediàtica del fracàs “d’un promete-dor pla”.