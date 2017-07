La guàrdia civil s'emporta dades de Gordó del Parlament i la Generalitat

Els agents, que registren també el departament de Justícia, s’enduen una còpia del correu de l’exconseller, l’agenda de visites i una relació del seu personal administratiu

Actualitzada 21/07/2017 a les 07:15

Redacció Barcelona

La guàrdia civil va acudir ahir al Parlament de Catalunya, al Palau de la Generalitat i a la Conselleria de Justícia a requerir documentació sobre el diputat no adscrit de la cambra, Germà Gordó, a quatre dies que declari com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel cas del 3%. Encapçalats pel fiscal anticorrupció José Grinda, els agents van practicar aquestes diligències avalades pel magistrat del TSJC que instrueix el cas, Carlos Ramos, dins de la causa contra Gordó per les presumptes comissions que CDC va cobrar a empresaris a canvi d’adjudicacions públiques.

Al Parlament, on van estar aproximadament una hora, els guàrdies civils es van centrar a les dependències del departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, i van fer una còpia del compte de correu electrònic de Gordó des que és diputat. Els agents no van entrar al seu despatx en no considerar-ho necessari per aconseguir accedir al cor­reu, ja que els diputats no tenen ordinadors de sobretaula, sinó portàtils, per la qual cosa aquesta gestió ja la van poder fer en aquesta sala de la planta baixa del Parlament.

A la Generalitat, l’objectiu de la guàrdia civil va ser aconseguir documentació de quan Gordó va ser secretari del govern –de desembre del 2010 a desembre del 2012– i, concretament, van requerir l’agenda de visites i una relació del personal que li donava suport administratiu. El conseller de Presidència, Jordi Turull, va instar els agents a quedar-se a la sala d’espera de la porta principal mentre s’anava a buscar la informació requerida; ho van fer així perquè “la seu del govern de Catalunya no pot ser lloc d'escenificacions mediàtiques de cap tipus”, van explicar fonts de la Generalitat.

Una vegada trobada la informació, els la van lliurar en paper, però la guàrdia civil va insistir que necessitaven tenir-la també en suport informàtic i que estigués verificada pels agents. Davant això, un agent va accedir al Palau per la porta de Sant Sever i va comprovar que la informació de l’agenda era correcta i li van lliurar una còpia en un llapis de memòria.



Agenda pública

Pel que fa a l’entrada a la Conselleria de Justícia, la guàrdia civil es va endur l’agenda pública de quan Gordó era conseller i un llistat del personal que hi havia al departament en la mateixa època, segons fonts del govern. Aquesta agenda pública, no obstant això, només recull els actes protocol·laris però no hi consten les reunions que l’exconseller hagués pogut tenir al marge d’aquestes cites oficials, segons les mateixes fonts. La guàrdia civil tenia la intenció de fer-se amb el llibre de visites a la Conselleria de l’època Gordó, però no el van trobar, bé perquè l’exconseller se’l va endur, o perquè mai ha existit.

La causa del TSJC es manté sota secret de sumari, i Gordó està citat per declarar dilluns que ve com a investigat. El magistrat Ramos investiga l’exconseller de Justícia pels suposats delictes de tràfic d’influències, prevaricació i malversació de fons públics. Sospita que Gordó va intervenir presumptament per requerir “quantioses donacions” a determinades empreses que aspiraven a aconseguir adjudicacions d’obres públiques i que, en alguns casos, va negociar personalment els imports de les licitacions i de les donacions.