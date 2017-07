L'FMI preveu que Espanya creixi un 3,1% però demana fusions i més IVA

L’entitat aconsella prosseguir amb les reformes per pal·liar el deute públic i reduir la taxa d’atur

Actualitzada 19/07/2017 a les 07:10

Redacció Madrid

El Fons Monetari Internacional (FMI) va elevar ahir la previsió de creixement de l’economia espa-nyola fins al 3,1% aquest any, però va recomanar més fusions i sanejament bancari i elevar l’IVA per reduir el deute públic i el dèficit.

Després de quatre anys d’“impressionant” expansió econòmica i creació d’ocupació, l’FMI s’uneix a la llista d’institucions que milloren les previsions sobre l’economia espanyola, tot advertint que aquest ritme de creixement, amb taxes per sobre del 3%, serà difícil de mantenir a mitjà termini. Les reformes dels últims anys, reconeix l’ens en el seu últim informe sobre l’economia del país veí, presentat ahir a Madrid, han fet d’Espanya un país “més flexible, competitiu i resistent”, amb un sector serveis molt dinàmic.

Tot i així, amb un “elevadíssim” deute públic i una taxa d’atur estructural “molt alta”, l’FMI aconsella prosseguir amb les reformes i insisteix apujar l’IVA, a més de revisar algunes partides de despesa, com ara la farmacèutica, i millorar la productivitat de l’economia davant el continu envelliment de la població.

Quant a les pensions, l’organisme estima que el sistema només serà sostenible si es perllonga la vida laboral i s’incentiven els plans de pensions privats, al mateix temps que destaca que amb una alça anual del 0,25% “la pensió d’un jubilat espanyol seguirà estant per sobre de la mitjana europea”. Per això considera “essencial” que s’apliquin les reformes íntegrament i s’evitin ajustos puntuals com ara l’índex de revaloració de les pensions, perquè “la càr­rega de l’ajust hauria de repartir-se entre les generacions i dins de les mateixes”.

Per tenir un mercat laboral “saludable i dinàmic” cal, assenyala l’FMI, flexibilitzar-lo i engegar polítiques actives d’ocupació per mitigar la taxa d’atur entre els joves que no tenen formació ni experiència.

Durant la presentació de les conclusions de l’anàlisi que una vegada a l’any realitza l’organisme, la cap de la missió per a Espanya, Andrea Schaechter, i el responsable del sector financer, Udaibir Das, també van insistir que els bancs espanyols han de seguir millorant la rendibilitat.

Una forma d’aconseguir-ho és mitjançant fusions bancàries, perquè encara que creuen que la recent ronda de consolidació del sector és un avanç positiu, segueix existint marge. Das no va voler precisar quin seria el nombre òptim de bancs, una cosa “molt difícil” de delimitar, ja que “depèn de diversos factors, del tipus de negoci, del tipus de banc; la veritat és que ara”, va afegir, “el sector és més eficient”. També van demanar que el sector financer continuï amb el sanejament perquè els actius improductius i morosos s’han reduït notablement, tot i que “es mantenen elevats en alguns bancs”.