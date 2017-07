El 98% de votants del plebiscit, contra la constituent de Maduro

Actualitzada 18/07/2017 a les 07:11

Redacció Caracas

El 98,4% dels participants (6.387.854 persones) en la consulta popular que es va celebrar diumenge a Veneçuela van mostrar-se en contra de la formació de l’Assemblea Nacional Constituent que promou el president Maduro per canviar la Constitució. El rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Raúl López, que forma part de la “comissió de garant” del plebiscit opositor, va dir que almenys el 98% dels participants va votar que “sí” rebutja l’assemblea constituent. La junta d’acadèmics va celebrar que en la jornada hi participés un total de 7.186.170 veneçolans malgrat que es tractava d’una activitat realitzada al marge del Poder Electoral, que no va fer suport a la convocatòria. En la votació, un 98,5% es va mostrar a favor de demanar a les Forces Armades que obeeixin les decisions de l’Assemblea Nacional, de majoria opositora, un òrgan declarat en desacatament pel Tribunal Suprem des de l’any passat, el que ha impedit que les seves decisions tinguin efectes pràctics.