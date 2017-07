Macron referma davant Netanyahu la posició en favor dels dos estats

El president de la República va reclamar que es reprenguin les negociacions entre Israel i Palestina i va criticar la política de colonització

Actualitzada 17/07/2017 a les 07:17

Redacció París

El president francès, Emmanuel Macron, va refermar ahir, davant el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, la posició tradicional de París en el conflicte amb els palestins en favor de dos estats, i va reclamar que es reprenguin amb aquest objectiu les negociacions entre les dues parts. Macron, que va rebre Netanyahu al Palau de l’Elisi en la primera trobada bilateral entre els dos, també ha reiterat que França manté un “suport indefectible” a la seguretat d’Israel, però no es va estar de criticar la seva política de colonització als territoris palestins ocupats.

Amb un llenguatge diplomàtic, va assenyalar que s’ha de “garantir que no es qüestionen les condicions per a la negociació i la pau a la pràctica i que tots respecten el dret internacional”, i va afegir que es referia a “la continuació de les construccions a les colònies”. Va demanar “una represa de les negociacions” amb la vista posada en dos estats “amb fronteres segures i reconegudes i amb Jerusalem com a capital”.

La rèplica de Netanyahu en aquest punt va venir amb l’argument que en realitat “els palestins es neguen a reconèixer un Estat jueu independent” al marge de les fronteres que tingui. El primer ministre israelià va aprofitar per manifestar la inquietud del seu país “davant qualsevol forma d’agressió” per part del grup gihadista Estat Islàmic o de l’Iran.

Una forma de fer notar que desconfien de la voluntat de Teheran de respectar l’acord que va signar el 2015 amb les grans potències, amb el qual renunciava a desenvolupar el seu programa armamentístic nuclear a canvi d’un aixecament de les sancions. Macron li va garantir la seva “vigilància” per a un compliment “estricte” d’aquest protocol.

Macron va convidar a París el primer ministre israelià perquè participés aquest matí al 75è aniversari de les batudes de més de 13.000 jueus (dels quals més de 4.000 nens) que van portar a terme les forces de l’ordre franceses el juliol de 1942, durant el règim col·laboracionista amb els nazis de Vichy. Va reiterar la responsabilitat de França en aquests actes.