França tancarà “fins a disset” reactors nuclears abans del 2025

El ministre gal d’Ecologia pretén complir l’objectiu de reduir fins al cinquanta per cent el component atòmic en la generació d’electricitat

El ministre francès d’Ecologia, Nicolas Hulot, va anunciar ahir que el seu país tancarà “fins a 17” reactors nuclears abans del 2025, per tal d’acomplir així l’objectiu de baixar fins al 50% el component atòmic en la generació d’electricitat. “Tot el món pot entendre que per aconseguir aquest objectiu es tancarà un nombre de reactors [...], potser fins a 17, hem de mirar-ho”, va dir el titular del ministeri oficialment denominat de Transició Ecològica i Solidària en una entrevista a l’emissora de ràdio RTL.

Hulot va reiterar que per arribar a l’objectiu marcat a la llei de transició energètica, “a mesura