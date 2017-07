Els comuns validen el referèndum de l'1-O però no que sigui vinculant

La formació de Xavier Domènech aposta per “una mobilització pel dret a decidir” però no com una consulta

Actualitzada 09/07/2017 a les 07:11

Redacció Barcelona

Catalunya en Comú, que engloba formacions de l’esquerra conegudes com els comuns, donarà suport a la convocatòria de l’1 d’octubre com una mobilització legítima de resposta a l’“immobilisme” del PP, però no la considerarà un “referèndum vinculant” sobre la independència de Catalunya. Després de la reunió de la coordinadora nacional de la plataforma que es va celebrar a Ter­rassa per debatre la posició dels comuns el pròxim 1-O, el coordinador general de la formació, Xavier Domènech, va precisar que el seu suport a la convocatòria es produirà com una mobilització popular més “per demanar el dret a decidir, davant la negativa a dialogar del govern del PP”. Domènech, diputat d’En Comú Podem, no va deixar clar si els comuns cridaran a la participació en la consulta i només va asse­nyalar que aquesta és una decisió que encara no s’ha pres, perquè veuen “moltes incògnites” sobre l’anunciat referèndum que ha proposat el govern de JxSí.

La coordinadora nacional de Catalunya en Comú va ratificar la proposta feta per l’executiu, detallada en sis punts, que va ser aprovada amb 85 vots a favor en contra dels 29 que va rebre un altre dels documents que es van debatre i que era partidari de fer campanya per la participació encara que fos de manera crítica. Finalment, el tercer dels textos, un que proposava que en cap cas es participés en aquesta convocatòria, ni donar-li suport, va ser finalment retirat i, per tant, ni tan sols es va sotmetre a la votació de la coordinadora.

Segons Xavier Domènech, “un referèndum és un espai de resolució de conflictes, no un espai d’afirmació” de la sobirania de Catalunya, però va deixar oberta la porta a revisar el posicionament de la formació en funció de com es vagin desenvolupant els esdeveniments, i de manera molt especial la reacció que tindrà l’Estat després de la convocatòria del referèndum. En el text que finalment es va aprovar ahir, s’afirma que el referèndum que ha plantejat el govern de JxSí, l’1 d’octubre, “no és el que Catalu­nya és mereix i necessita”, però sí que considera “lògica” la mobilització, malgrat que no va explicitar si serà un suport passiu, sense la crida a la participació, o si bé serà més actiu, més a l’estil del que va aprovar Podem. En el primer punt del document s’afirma que “Catalunya es troba davant d’una situació de bloqueig polític i institucional, que té el seu origen en la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut i les posteriors sentències contra les lleis que emanes del Parlament”. Aquesta situació “de bloqueig” ha provocat que “una majoria de la població catalana consideri que l’actual marc autonòmic es trobi esgotat i que és necessari avançar cap a nous escenaris de sobirania, mitjançant canvis constituents que tinguin al seu epicentre l’exercici del dret a decidir”.

Després de demanar un referèndum “efectiu i amb plenes garanties” com la millor de les solucions per sortir d’aquesta complicada situació, els comuns van criticar el PP per impedir-lo, però també van tenir paraules dures per a JxSí, de qui afirmen que estan protagonitzant “una fugida endavant” fruit d’un “error de lectura dels resultats de les eleccions del 27-S”.

Domènech considerava que “el país té tants interrogants” com ells mateixos, encara que va deixar la porta oberta a debatre amb les bases en el cas que el govern doni nous detalls de la consulta.