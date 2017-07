Trump i Putin acorden una treva parcial a Síria al primer cara a cara

L’alto el foc serà vigent al sud-oest del país a partir de demà al migdia

Actualitzada 08/07/2017 a les 07:03

Redacció Hamburg

Els presidents dels EUA i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament, van acordar ahir en una reunió en el marc del G-20 una treva al sud-oest de Síria que entrarà en vigor demà al migdia. Segons va informar el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, en una compareixença a Hamburg, on se celebra la cimera del G-20, els dos líders es van comprometre a assegurar que “totes les parts” implicades en el conflicte respectin l’alto el foc.

Experts de Rússia, EUA i Jordània han acabat la seva feina a Amman i “han consensuat un memoràndum sobre la creació d’una zona de distensió al sud-oest de Síria, a les zones de Daraa, Al-Quneitra i As-Suwayda”, va explicar Lavrov. “En aquesta zona regirà l’alto el foc a partir de les 12.00 hora local de Damasc del 9 de juny”, va agregar el cap de la diplomàcia russa.

Trump i Putin van segellar un memoràndum d’enteniment, en el qual també està involucrada Jordània, amb interès a respectar la “sobirania” de Síria i fer avançar el procés cap a un “acord polític”, va agregar Lavrov. Segons el parer de Lavrov, Putin i Trump “es mouen en primer lloc pels interessos nacionals dels seus països”, encara que entenen, no obstant això, “com a interès la cerca d’acords en lloc de la confrontació, sense intentar crear problemes on no n’hi ha”.

En un altre ordre de coses, el secretari d’Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, va assegurar que Trump va pressionar el manda­tari rus sobre la ingerència de Moscou en les eleccions, un fet que aquest últim va negar. En roda de premsa, Tillerson va assegurar que a la primera reunió bilateral entre tots dos mandataris, els líders “van connectar molt ràpid” i van mostrar una “molt clara i positiva química”. Tillerson, que va assistir a la reunió i que en el passat ha mantingut bona relació amb Putin, va afirmar que Trump va obrir la trobada amb l’assumpte de la ingerència russa per afectar el resultat de les eleccions als Estats Units, quelcom que els serveis d’intel·ligència nord-americans consideren que s’ha provat.

Segons la seva versió, Trump va expressar les “preocupacions del poble nord-americà” sobre la possibilitat que Moscou intentés afectar el resultat de les eleccions de l’any passat amb filtracions. Putin va negar que la ingerència fos orquestrada pel govern rus i va demanar “proves” que el Kremlin tingués un paper a l’hora d’afectar el resultat de les eleccions en contra de la candidata demòcrata, Hillary Clinton.

Després de la reunió es van divulgar versions contradictòries de la discussió entre Trump i Putin sobre l’anomenada trama russa, amb Lavrov assegurant que Trump va treure ferro a l’assumpte i va donar per fet que no hi ha proves sobre la ingerència russa. D’altra banda, la cadena CNN, sobre la base de fonts nord-americanes, va assegurar que Trump no va acceptar la negativa de Vladímir Putin.



159 agents ferits i 45 arrestats

La cimera del G-20 va estar marcada pels aldarulls al carrer, protagonitzats per manifestants encaputxats. El nombre d’agents ferits a Hamburg ascendia ahir a 159, i el de detinguts a 45, mentre prosseguien les protestes i els intents de bloqueig de la trobada de líders internacionals. Segons la policia, es van arribar a llançar coets pirotècnics contra un helicòpter del cos d’ordre, i també còctels Molotov contra diversos agents.