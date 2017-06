Front comú europeu al G-20 a favor de l'acord de París i el lliure comerç

L’objectiu és aprofitar la cimera per intentar que Trump es replantegi les posicions en medi ambient

i proteccionisme

Actualitzada 30/06/2017 a les 06:48

Redacció Berlín

Els països europeus que participaran en la proper cimera del G-20, liderats per Alemanya, es van aliar ahir a favor del lliure comerç i de l’acord de París contra el canvi climàtic, en un front comú davant el proteccionisme dels Estats Units. Amb tot, miraran de persuadir el president nord-americà, Donald Trump, perquè es replantegi la posició en aquestes qüestions.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va reunir a Berlín els líders de França, Regne Unit, Itàlia, Espanya, Holanda i Noruega, a més dels màxims representants de la Comissió Europea i del Consell Europeu, per consensuar la seva estratègia de cara a la cimera d’Hamburg, que tindrà lloc d’aquí a una setmana. El seu objectiu, va explicar, és aconseguir una actuació “concertada” davant els principals desafiaments d’aquest segle, de l’economia i el canvi climàtic al terrorisme, la immigració o les pandèmies.

Tots els presents van ratificar la seva adhesió a l’acord de París després de la sortida dels Estats Units i van advocar per un comerç obert i just, enfront del “proteccionisme i l’aïllacionisme”, va subratllar la cancellera. “Estem vivint un moment únic i els riscos internacionals mai van ser tan crítics”, va recalcar al seu torn el president francès, Emmanuel Macron, qui va assegurar que seran “ferms” en la defensa de l’acord contra el canvi climàtic, i va instar els europeus a actuar “amb coherència” enfront dels que posen en dubte els seus principis. Europa, va recalcar, és pràcticament “l’únic lloc on se segueix defensant una visió del comerç multilateral just enfront del proteccionisme, del dúmping i de la infracció de les regles internacionals”.

Els líders europeus van deixar en mans de Merkel tancar un text de conclusions que les principals economies del món i les potències emergents puguin subscriure a Hamburg, però la cancellera no va voler aventurar què passarà amb Trump. Merkel va deixar clar que mantindran una posició “fidel” a l’acord de París, encara que no va revelar una fórmula per aconseguir un consens.

“Els EUA són una part important del G-20 i farem tot el possible per treballar bé, en comú, sense minimitzar les diferències existents”, va manifestar la cancellera amb el suport de Macron, qui va recalcar que “no té sentit aïllar cap Estat”. Tots dos van recordar la important i necessària cooperació amb Washington en la lluita contra el terrorisme i en el plànol militar, i el president francès, que rebrà Trump a París per a la festa nacional del 14 de juliol, va afirmar que tenir “divergències” no implica trencar el diàleg amb un aliat “històric” i “important per a l’equilibri internacional”.



Crida d’Itàlia sobre immigració

Al costat del canvi climàtic i el lliure comerç, la immigració es va colar entre els temes de la reunió d’ahir arran de la crida del primer ministre italià, Paolo Gentiloni, als socis europeus. “El missatge no és el d’un país que vol infringir les regles ni abandonar la seva posició humanitària, és un país sota pressió que demana una contribució directa dels nostres aliats”, va manifestar Gentiloni, qui va confiar que s’adoptin mesures en breu.

Macron va recordar, no obstant això, que el compromís adquirit a Europa és amb l’acolliment de refugiats i va assenyalar que el 80% dels que arriben a les costes italianes ho fan empesos per motius econòmics i no polítics.