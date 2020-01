Koldo Alvarez de Eulate renova com a seleccionador nacional

La Federació mantindrà el tècnic dos anys més al capdavant del combinat absolut

Una dècada amb Koldo El tècnic Koldo Álvarez de Eulate seguirà al capdavant de la selecció dos anys més Arxiu

Actualitzada 21/01/2020 a les 16:23

Redacció Andorra la Vella

La Federació Andorrana de Futbol ha anunciat avui la renovació de Koldo Alvarez de Eulate i tot el seu staff per seguir al capdavant de la selecció nacional absoluta. El tècnic comandarà el combinat tricolor durant els dos propers anys, quan es disputi la segona edició de la Lliga de les Nacions de la UEFA, i la fase de classificació per la Copa del Món de Qatar 2022.

Koldo Alvarez va convertir-se en tècnic de l'equip nacional al 2010, i des de llavors, la selecció ha anat millorant any rere any tal i com demostren els resultats com les victòries en partits oficials contra Hongria i Moldàvia a l'Estadi Nacional.