Actualitzada 07/06/2021 a les 17:08

Andorra tornarà a ser, junt amb Espanya i França, un dels països que acolliran la 41a edició de la Marxa 3 Nacions, que es celebrarà aquest cap de setmana. Uns 1.500 participants, entre els quals es troben diversos esportistes d'impacte internacional, recorreran 140 quilòmetres sortint des de Puigcerdà i passant pels Pirineus francesos i andorrans.Ciclistes com José Antonio Hermida, Antonio Flecha, Sandra Jordà, Antonio Ortiz, Purito Rodríguez, David Peries, Noel Ruiz o Ángel Vicioso estaran presents en la marxa. Altres professionals com el pilot de Moto GP Aleix Espargaró,la pilot del Dakar Margot Llobera o l'entrenador de futbol Eder Sarabia també hi participaran.El tret de sortida es donarà a les 7:30 d'aquest dissabte amb un recorregut que passarà pel Port d’Envalira (Encamp), el pas de muntanya asfaltat més alt d’Europa amb 2.407 metres de desnivell.