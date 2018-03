El Morabanc no es cansa de fer història

Baten el rècord de victòries consecutives a l'ACB

Actualitzada 11/03/2018 a les 16:59

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra ha superat aquest migdia a domicili el Reial Betis Energía Plus per 89 a 100. Els tricolors no es cansen de fer història i en aquesta ocasió ha estat de la grossa, arran que han batut el rècord de l'entitat en victòries consecutives a l'ACB. Futbol Club Barcelona Lassa, Montakit Fuenlabrada, Reial Madrid, Divina Seguros Joventut de Badalona, Iberostar Tenerife i Betis. Sis conjunts superats i els homes de Joan Peñarroya volen allargar la bona ratxa, el proper diumenge al Poliesportiu contra l'UCAM Múrcia (12.30 hores), un rival directe per la lluita d'entrada al play-off. Pel que fa pròpiament a l'enfrontament, sevillans i andorrans van oferir un duel igualat fins que en el darrer quart els visitants van obrir forat. 36 punts anotats per 19 dels verd-i-blancs, mentre que l'escorta del MoraBanc, Jaka Blazic, va aconseguir el seu màxim de valoració a la Lliga Endesa amb un 30, després de realitzar 25 punts i capturar 4 rebots.