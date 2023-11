El MoraBanc suma a Tenerife la quarta derrota del curs

El MoraBanc Andorra va patir ahir la quarta derrota de la temporada després de perdre per 71-53 a la pista de l’Iberostar Tenerife, en un duel en què els tricolors gairebé només van aguantar un quart. Les errades en atac de l’inici de temporada combinades amb la qualitat dels locals, va fer que els de Natxo Lezkano no tinguessin pràcticament cap opció de tornar de les Canàries amb la victòria. La nota positiva del partit va ser el debut de Jerrick Harding, que tot i no mostrar ni molt menys la seva millor versió, tal i com ja havia explicat