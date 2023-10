El centre mèdic esportiu més alt d'Europa obrirà les portes l'any 2025

Actualitzada 27/10/2023 a les 11:46

Icònic, el centre residencial en alçada medicoesportiu abans conegut com a Cramea, segueix les obres en el ritme previst i l’objectiu de poder obrir les portes el 2025, amb la voluntat de convertir-se en una icona del país a les antigues instal·lacions de Sud Radio al port d’Envalira. La voluntat és esdevenir una referència a Europa quant a centres d’alt rendiment, amb una instal·lació que tindrà una capacitat per a 180 persones dividides en 86 habitacions individuals, dobles i triples, i que comptarà amb 1.200 metres quadrats d’entrenament, a més d’espais d’àrea mèdica, de rehabilitació, de rendiment i de recuperació. A més, Icònic també comptarà amb un espai de restauració i una terrassa oberta al públic, i hi haurà un espai commemoratiu sobre com va ser Sud Radio, amb diferent maquinària de l’emissora.

Bomosa, l’empresa adjudicatària del projecte, el va presentar ahir a la capital fent èmfasi en el paper que pot tenir la nova instal·lació per contribuir a fer del Principat un referent internacional del món de l’esport, i també de les complexitats tècniques que ha tingut i està tenint haver d’executar unes obres a 2.508 metres d’altitud, i amb una finestra de només uns mesos per poder treballar-hi, a causa de la meteorologia. Tot i els diversos reptes sorgits, el CEO de Bomosa va explicar que “a partir del 2025 podrem tenir-ho en marxa i volem que sigui com més aviat millor”, tot i mostrar-se prudent i afirmar que “tot dependrà de les circumstàncies i els treballs tècnics perquè tenim una finestra per treballar, i en funció d’això hi haurà una velocitat o una altra”. Sobre el cost, l’últim pressupost previst era de 22 milions d’euros i Garcia va afirmar que “tot evoluciona i les expectatives estan per complir-se, però tots coneixem la conjuntura del país”, a més de cloure que “les previsions sovint es trenquen, però esperem que s’ajustin”.

Garcia, a més, va assenyalar que “és un espai immillorable perquè els esportistes puguin aprofitar els beneficis d’entrenar en alçada i volem que l’esport sigui el motor del nostre desenvolupament econòmic”, i va destacar que ens agradaria que “medallistes d’arreu del món vinguin a practicar la seva disciplina al país”.

Personalitats del món empresarial, esportiu i polític, com ara la ministra de Presidència, Conxita Marsol, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, o la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, van assistir-hi.