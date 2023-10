Cabanes reitera que l'FC Andorra no jugarà al Nacional

Actualitzada 07/10/2023 a les 12:16

El secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha refermat aquest matí que l'FC Andorra no podrà jugar la propera temporada a l'Estadi Nacional, ni tan sols de manera temporal mentre es construeix un estadi, o mentre s'acaba d'edificar el complex de la FAF a Encamp. Durant la sortida de la marxa Mou-te per la teva salut, Cabanes ha assenyalat que "nosaltres ajudarem a mediar, o a trobar un lloc per ells perquè puguin començar la temporada com cal, però no serà l'Estadi Nacional", i ha agregat que "em consta que l'FC Andorra està fent les gestions pertinents i els donarem tot el suport que puguem donar-los". Per últim, Cabanes ha clos que "teníem una data marcada amb un conveni amb el rugbi i la FAF i es respectarà".