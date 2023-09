Cabanes afirma que els tricolors no jugaran l’any vinent al Nacional perquè canviaran la gespa i no s’allargarà el conveni

“L’FC Andorra haurà de buscar camp perquè l’Estadi Nacional, en canviar la gespa, no s’adequarà a les condicions que demana LaLiga. Quan acabi la competició el juny del 2024 es començarà a fer el canvi de gespa perquè sigui un estadi molt més polivalent i que el puguin utilitzar molts més esports.” Aquesta va ser la bomba que va deixar anar ahir el secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, amb relació a l’ús de l’Estadi Nacional per part de l’FC Andorra, que significa que els tricolors no tenen camp on disputar els partits el curs vinent. En declaracions a

