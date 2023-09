Segon lloc de Soldevila al Campionat d'Espanya

Actualitzada 18/09/2023 a les 06:25

Arnau Soldevila va finalitzar ahir en segona posició a la cursa del Campionat d’Espanya del Quilòmetre Vertical que va celebrar-se ahir a Osca. El corredor de la FAM va cloure el circuit de 6,2 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu en un temps de 43’15”, superat només en categoria sènior per Alain Santamaría, amb un registre de 42’46”. També va prendre part de la cursa Marc Gasa, que va ser 98è amb un temps de 52’58”.Pel que fa a la resta de corredors de la FAM, Lea Ancion va zobtenir el millor resultat després de ser cinquena a la cursa júnior femenina amb un temps d’1 h 02’28” que va deixar-la a poc més de mig minut del podi. Per últim, Andorra va tenir tres corredors a la cursa juvenil masculina, aconseguint tres posicions dintre del Top-30. Adrià Isal va ser el millor amb una 21a posició i un temps de 56’45”, seguit de ben a prop per Àlex Barbado, que va creuar la línia d’arribada quatre segons després (56’45”) en 22a posició. L’altre corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme va ser Miquel Naudi, que va acabar la cursa en 28è lloc amb un crono de 59’22”.