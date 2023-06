Actualitzada 16/06/2023 a les 15:30

Reconeixement del Comú a l’expedició laurediana al Kanchenjunga, la 3a muntanya més alta del món



Els cònsols @josep_majoral i @MireiaCodina2 , acompanyats de diferents consellers, han rebut a @DomiTrastoyDiaz i Gonzalo Fernándes pic.twitter.com/RxPKOrfdGk — Comú Sant Julià (@comusantjulia) June 16, 2023

El comú de Sant Julià de Lòria ha reconegut a Domi Trastoy i Gonzalo Fernández per l'expedició al Kanchenjunga, la tercera muntanya més alta del món. En la rebuda hi han pres part els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina i diversos consellers de comú. Tot i no poder coronar el cim per una errada logística i condicions meteorològiques adverses, els alpinistes s'han mostrat contents de l'expedició i han assegurat que ja pensen en repetir el juny de l'any vinent.