Ilde Lima, la novetat de la selecció contra Suïssa

El veterà central torna per al partit de demà a l’Estadi Nacional

Ildefons Lima és una de les grans novetats de la convocatòria de la selecció andorrana de cara al partit de demà contra Suïssa a l’Estadi Nacional corresponent a la tercera jornada de la fase de classificació per a l’Eurocopa 2024. El veterà central, de 43 anys i que ha jugat aquesta temporada a les files de l’FC Andorra B, torna a una convocatòria de la selecció un any i mig després d’aquell Andorra-Anglaterra on va caure lesionat en una acció davant Jadon Sancho. El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, ha reforçat la confiança en Ilde Lima i el central podrà