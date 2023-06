750 joves participen en l'Spartan Kids a Encamp

Actualitzada 10/06/2023 a les 06:29

Un total de 750 joves van participar ahir en l’Spartan Kids, que va donar el tret de sortida a l’Spartan Race, que acull Encamp per vuitè any consecutiu.La prova té enguany un caire especial, ja que més enllà dels 250 participants del país i de fora a la cursa oberta per als nois i noies des dels quatre fins als 15 anys, abans van participar-hi mig miler d’escolars d’Encamp, que van posar-se a la pell dels espartans que competiran al llarg del cap de setmana al Campionat d’Europa de l’especialitat. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, va manifestar que “hem volgut obrir la participació als més petits de la parròquia perquè puguin gaudir de l’esdeveniment en primera personal”.Més enllà de la participació dels joves, a la tarda va fer-se la cerimònia d’inauguració i la desfilada de banderes del Campionat d’Europa de l’Spartan Race, que acollirà avui i demà 5.500 corredors de 43 països. Les competicions per a adults s’obriran aquest mateix matí amb les curses de les modalitats Ultra, Beast i Sprint, i demà hi haurà més proves Sprint, i també la Super.