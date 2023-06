Pal Arinsal obre la temporada de ciclisme amb la disputa de la Maxiavalanche

Actualitzada 09/06/2023 a les 06:45

Pal Arinsal obre aquest cap de setmana la temporada de ciclisme amb la disputa de la Maxiavalanche, la cursa internacional de BTT amb sortida massiva que preveu uns 600 participants per a l’edició d’enguany. L’acció arrencarà avui amb la possibilitat de fer entrenaments lliures, demà seran les classificatòrirs i diumenge serà el torn de les grans finals de les diverses categories.La Maxiavalanche enceta un estiu farcit de ciclisme a Pal Arinsal que tindrà el seu èxtasi entre el 22 i el 28 d’agost, quan l’estació sigui l’epicentre del ciclisme mundial. Primer, entre el 22 i el 27 d’agost serà el torn de la Copa del Món de BTT, mentre que l’endemà, dilluns 28, Arinsal acollirà una arribada d’etapa de la Vuelta a Espanya. Al llarg de l’estiu també hi haurà presència a les Epic Series, així com la Holy Bike Red Bull.