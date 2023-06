Vall s'endú la victòria al Trial dels Plans, per davant de Lestang

Actualitzada 08/06/2023 a les 05:47

Gaudi Vall va endur-se la victòria al Trial dels Plans en categoria vermella, quarta prova puntuable per al Campionat d’Andorra de trial. El pilot mundialista va mantenir un frec a frec amb Jordi Lestang i va acabar enduent-se la victòria per tot just dos punts de penalització, 14 per 16. El podi va completar-lo el britànic resident al país Ben Dignan, amb 18 punts, mentre que pere Borrellas i Jordi Estany van tancar el Top 5. A la general, Lestang és líder amb 86 punts, seguit de Dignan, amb 61, i Vall i Quim Altés, amb 51.Pel que fa a la resta de categories, Quim Arimany va imposar-se en blaus, Salvador Vilella en verds, Josep Anton Sánchez va ser l’únic participant en grocs i Jordan Alimirón va guanyar en grocs sub 18. La propera prova del Campionat d’Andorra de trial serà el Trial de Pal, previst per al 25 de juny.